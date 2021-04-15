Александр Петров стал Есениным в трейлере «Декабря»

Стриминговый сервис Start опубликовал тизер драмы «Декабрь» о поэте Сергее Есенине.

Роль литератора сыграл Александр Петров. По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает его возлюбленная, танцовщица Айседора Дункан. Она готовит побег Есенина из страны, но уехать из Ленинграда ему мешает вереница непредсказуемых событий.

Режиссерское кресло проекта занял Клим Шипенко. «Еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант – все это является огромным полем для творчества и искусства», – делится Шипенко.

В фильме снялись Кристина Асмус, Сергей Гилев, Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин.

Премьера картины запланирована на конец 2021 — начало 2022 года.

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