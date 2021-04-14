На реставрацию Нотр-Дама собрали €830 млн

Министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что на реставрацию собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара в 2019 году, собрали €830 млн. Об этом пишет РИА «Новости».

«Разрушительный пожар в Нотр-Даме вызвал глубокие эмоции во Франции и по всему миру... Было собрано €830 млн пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма», — сказала министр.

Она подчеркнула, что гарантирует правильное и прозрачное использование этих средств. По ее словам, некоторые считают эту сумму чрезмерной, некоторые, наоборот, недостаточной. Сама Башло выразила уверенность, что собранных средств хватит, чтобы провести реставрацию.

Французский политик рассказала, что работы по обеспечению безопасности здания завершатся к осени, после чего начнется реставрация. Башло пообещала, что собор откроется в 2024 году.

Ранее архиепископ Парижа Мишель Опти выступил с предложением заменить уцелевшие после пожара в Нотр-Даме витражи на работы современных художников.

В результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.