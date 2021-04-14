Звезда «Осколков» Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына

Звезда сериала «Осколки. Новый сезон» Наталия Антонова в 2018 году стала мамой в четвертый раз, но ее младший сын Коля прожил короткую жизнь.

В программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» она впервые рассказала о смерти мальчика. Родившись преждевременно, он попал в детскую реанимацию, где провел два месяца и умер от остановки сердца.

Антонова не имела возможности взять сына на руки, но была рядом и брала его за руку. Восстановиться после потери ей помогли знакомый священник и семья. «Меня люди спрашивают: «Где твой сын? Почему ты о нем не рассказываешь?» Я боялась говорить об этом, я хотела скрыть, что случилась беда. Я честно вам говорю, я хотела утаить это – а нужно говорить людям правду. Я сейчас как есть рассказала, и мне стало легче», – рассказала Антонова.

Она попросила женщин, которые прошли через такую же трагедию, не отчаиваться и брать себя в руки.

Наталия Антонова воспитывает троих сыновей: Артема от актера Александра Вершинина, а также Никиту и Максима, рожденных в отношениях с врачом Николаем Семеновым. У Семенова есть сын Антон от предыдущих отношений.