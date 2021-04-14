Козловский рассказал о расставании с Зуевой

Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о расставании с артисткой Ольгой Зуевой во время интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?»

Козловский отметил, что Зуева живет с их общей годовалой дочерью Одой-Валентиной в Нью-Йорке. Причину расставания Козловский называть не стал. «Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко», — объяснил Козловский.

По словам артиста, ему тяжело дается расставание.

Ода-Валентина родилась весной 2020 года. Зуева и Козловский встречались с 2015 года.

В сентябре 2020 года появились слухи о том, что актер Данила Козловский завел роман с Оксаной Акиньшиной и расстался с Ольгой Зуевой. Новые отношения артиста якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором Козловский выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей.