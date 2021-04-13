Названа причина смерти Леонида Борткевича

Причиной смерти солиста золотого состава «Песняров» Леонида Борткевича стал сахарный диабет, рассказал в интервью RT участник «Песняров» Валерий Скорожонок.

По словам Скорожонка, он с детства равнялся на Борткевича. «Это было лицо «Песняров». Это был солист №1. Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», — поделился солист.

Он уточнил, что в последнее время редко общался с покойным, однако виделся с ним на мероприятиях. Так, они встречались на фестивале «Золотая коллекция белорусской песни». «Он был такой уже задумчивый. Раньше много шутили, рассказывали анекдоты, но вот уже он был степенный, были философские мысли. Искренне жаль, это большая утрата», — сказал Скорожонок.

О смерти белорусского музыканта Леонида Борткевича стало известно 13 апреля.