В Москве началось прощание с Эмилем Верником

В Портретном зале МХТ имени Чехова началось прощание с Эмилем Верником, сообщает РИА «Новости».

Закрытый гроб окружен белыми цветами.

Верник скончался 10 апреля в возрасте 96 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца. По словам родных, за несколько дней до смерти Верник вел активный образ жизни, водил машину.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В годы войны учился в ГИТИСе, после войны стал актером и режиссером в театре «Московские литературные чтения».

С 1969 до 2002 года возглавлял литературно-драматическое вещание на Всесоюзном радио. Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), профессор Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.