Президент Таджикистана восхитился певицей Манижей

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РИА «Новости»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прокомментировал деятельность певицы Манижи Сангин (Manizha), которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках встречи с жителями города Исфар он публично восхитился певицей.

«Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России», — сказал Рахмон.

Такое заявление прозвучало от первых лиц Таджикистана в первый раз.

Ранее Манижа заявила о своем праве называть себя русской женщиной.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.