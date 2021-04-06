В новом трейлере фильма «Мортал Комбат» показали кадры с бэкстейджем

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Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)
Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)
Warner Bros.

Студия Warner Bros. опубликовала на YouTube новый трейлер фильма — экранизации игр Mortal Kombat.

В новый ролик, в частности, вошли кадры с бэкстейджем — закулисные съемки, беседы с авторами и актерами. Режиссер картины Саймон Маккуид пообещал, что в фильме красота будет сосуществовать с жестокостью, что добавит происходящему реализма. До этого он уже обещал, что в фильме будет множество жестоких сцен. В России картина выходит с рейтингом «18+», за рубежом — с аналогичным ограничивающим рейтингом R.

Российская премьера фильма «Мортал Комбат» состоится 8 апреля.

Ранее в сети появился второй официальный трейлер мини-сериала «Локи» от Marvel, действие которого происходит после событий, показанных в «Мстителях: Финал», где бог-трикстер похитил Тессеракт и создал новую временную петлю.