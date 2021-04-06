Жириновский объяснил, почему ему не нравится песня Манижи

Политик Владимир Жириновский объяснил, почему ранее раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021».

У себя в Telegram-канале Жириновский подчеркнул, что его не устраивает текст, а не национальность певицы. «Вызывают удивления оценки некоторых комментаторов, в частности политолога Георгия Бовта, которые связывают нашу критику с национальностью певицы. Об этом речь не идет. Я лично, когда говорил о песне, имел в виду исключительно текст», — заявил политик, добавив, что в конкурсной песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человека.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее букмекеры назвали фаворитов на победу в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Манижа в топ-3 не вошла — она, по мнению букмекеров, займет 14 место.