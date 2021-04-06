Жириновский объяснил, почему ему не нравится песня Манижи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Певица Манижа Певица Манижа
Певица Манижа
Первый канал

Политик Владимир Жириновский объяснил, почему ранее раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021».

У себя в Telegram-канале Жириновский подчеркнул, что его не устраивает текст, а не национальность певицы. «Вызывают удивления оценки некоторых комментаторов, в частности политолога Георгия Бовта, которые связывают нашу критику с национальностью певицы. Об этом речь не идет. Я лично, когда говорил о песне, имел в виду исключительно текст», — заявил политик, добавив, что в конкурсной песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человека.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее букмекеры назвали фаворитов на победу в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Манижа в топ-3 не вошла — она, по мнению букмекеров, займет 14 место.