На 51-м году жизни умер актер Артем Тынкасов. Об этом в Facebook сообщил директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.

«Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать», — говорится в сообщении.

Тынкасов сыграл более 10 ролей в кино, в том числе в фильме «Не покидай». Участвовал в спектаклях в «Современнике», в театре имени Маяковского, работал педагогом по актерскому мастерству.