Пригожин призвал отказаться от поездок в Грузию после инцидента с Познером

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» порекомендовал россиянам не посещать Грузию.

Он считает, что россияне подвергают себя опасности, пересекая грузинскую границу. «Мы любим не только грузинскую кухню, мы обожаем грузинский народ, но это не имеет никакого отношения. Спасибо правительству Грузии и правоохранительным органам, которые предотвратили катастрофу, которая могла быть просто неисправимой», — сказал Пригожин, имея в виду протест против приезда в страну российского телеведущего Владимира Познера.

Пригожин уверен, что без туристов из России Грузия финансово пострадает, и осуждает тех, кто высказывался против Познера. «У нас на Кавказе принято уважать старших, принято почитать старших. Вы дебилы? Прислушайтесь к взрослым людям и делайте выводы. Грузия всегда славилась своей хлебосольностью, своим гостеприимством, своими широкими поступками. Как можно поверить в то, что они сотворили с Познером?» — негодует он.

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляют участники акции.

Позже Познер прокомментировал инцидент.