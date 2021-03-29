Умерла главный редактор «Мурзилки» Татьяна Андросенко

Генеральный директор — главный редактор журнала «Мурзилка», заслуженный работник культуры России Татьяна Андросенко скончалась в возрасте 74 лет, сообщает «Российская газета».

Причиной смерти стала долгая болезнь.

Татьяна Андросенко с 1985 года руководила журналом «Мурзилка», занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире. «Руководить таким изданием — большая ответственность. Татьяна Филипповна сумела, сохранив традиции прошлых лет, сделать «Мурзилку» журналом современным, интересным и полезным для большого круга читателей: детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов», — говорится в некрологе.

Андросенко активно работала с молодыми авторами и занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками, в том числе выездные.

Даты прощания и похорон с Татьяной Андросенко пока неизвестны.