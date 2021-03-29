В минкульте Белоруссии оценили недопуск страны на «Евровидение»

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич оценил недопуск страны на международный песенный конкурс «Евровидение» и предложил альтернативу музыкальному соревнованию.

По его мнению, переживать насчет дисквалификации не нужно. «Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс «Евровидение» стал несколько подменять общечеловеческие понятия», — цитирует выступившего в эфире телеканала ОНТ министра РИА «Новости».

Он также поделился уверенностью, что настоящие исполнительские таланты можно услышать на международном фестивале «Славянский базар в Витебске». «И мы гордимся, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут мы понимаем, что, наверное, дело… не в песне, а дело в другом. Время, считаю, все расставит по своим местам», — заключил он.

26 марта, в ЕВС (Европейский вещательный союз) сообщили, что Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении — 2021», так как представленная группой «Галасы ЗМеста» песня не соответствует правилам конкурса. Это была уже вторая композиция коллектива, не допущенная до соревнования.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.