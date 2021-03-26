Умер сценарист «Горбатой горы»

Американский писатель и сценарист Ларри Макмертри скончался в США. Об этом сообщает The SunАмериканский писатель и сценарист Ларри Макмертри скончался в США. Об этом сообщает The Sun.

Информацию о его смерти подтвердили представители семьи, однако причина ухода их жизни не уточняется. Сценаристу было 84 года.

Макмертри родился в Техасе в 1936 году. В 1960 году он получил магистерскую степень по гуманитарным наукам в университете Райса. Наибольшую известность ему принес роман «Одинокий голубь», за который в 1986 году писатель получил Пулитцеровскую премию. Произведение было экранизировано в 1989 году. Кроме того, Макмертри выступил в роли сценариста к фильму «Горбатая года», который вышел на экраны в 2005 году, и получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.