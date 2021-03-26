Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз и показал новорожденного

Шоумен, вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз.

Об этом он рассказал у себя в Instagram, опубликовав фотографию с новорожденным на руках. «Добро пожаловать!» — подписал кадр он. Перед этим в Stories телеведущий намекнул, что его ждет важный и насыщенный день.

Имени сына Шепелев пока не сообщает.

Ребенка Шепелеву родила его новая избранница — дизайнер Екатерина Тулупова. Для обоих малыш стал вторым: Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Фриске, у Тулуповой также есть дочь от предыдущих отношений.

О прибавлении в семье Шепелев рассказал в феврале 2021 года. «Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — рассказывал 38-летний шоумен.