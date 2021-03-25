Названо время выхода новых серий «Дома-2»

Телешоу «Дом-2» готовится к выходу на канале «Ю», сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Источник утверждает, что новые серии «Дома-2» выйдут в апреле 2021 года. «Уже в середине — конце апреля новые выпуски «Дома-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков», — рассказал инсайдер.

Сейчас на канале «Ю» выходит несколько популярных реалити-шоу: «Беременна в 16», «Обмен домами», «Мастершеф» и др.

В декабре 2020 года телеканал «ТНТ» закрыл проект «Дом-2» после 17 лет работы.

Ранее ведущая Ольга Бузова объявила о возвращении в эфир реалити-шоу «Дом-2» весной 2021 года и объявила о начале кастинга участников в обновленный телепроект.