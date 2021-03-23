Врач рассказала о состоянии звезды «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе

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Грузинский советский актер театра и кино, актер Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели... Грузинский советский актер театра и кино, актер Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели...
Грузинский советский актер театра и кино, актер Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели...
РИА «Новости»

Клинический директор Первой университетской клиники Тбилиси Лали Турдзеладзе рассказала, что грузинский актер, звезда фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе, который ранее был госпитализирован с двусторонней пневмонией, все еще находится в реанимационном отделении, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что состояние актера стабильно тяжелое. По ее словам, артист вылечился от коронавируса и выписался из медицинского учреждения. «Но COVID-19 активизировал прежние заболевания, обострил их, и все связалось друг с другом», — добавила Турдзеладзе.

В ноябре 2020 года 85-летний Кавсадзе был госпитализирован с коронавирусом, от которого вскоре излечился.

17 февраля стало известно, что артиста госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией. Позже сообщалось, что он идет на поправку.

Кахи Кавсадзе с 1959 года является актером театра Руставели. Он сыграл Черного Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни», а также играл в картинах «Мелодии верийского квартала», «Древо желаний», «Покаяние» и других.