Spotify запустил сервис для подсчета выплат роялти артистам

Шведский аудиомониторинговый сервис Spotify запустил проект Loud & Clear, которая позволит узнать, сколько роялти получают музыканты за стрим песен. Об этом сообщается на сайте компании.

В сервисе отметили, что музыканты часто выражают недовольство экономическими процессах стримингового сервиса, то есть системой оплаты в виде роялти.

Представители Spotify составили ответы на самые частые вопросы, доступ к которым имеет любой желающий. Как добавили в компании, проект запущен, чтобы стать «основой для конструктивного диалога».

В заявлении сервиса уточняется, что за все время работы артистам было выплачено $23 млрд. При этом в 2020 году музыканты получили выплаты роялти в размере $5 млрд. Среди них 13 тыс. исполнителям Spotify выплатил по меньшей мере $50 тыс., а 870 артистов получили по $1 млн.

На данный момент на платформе зарегистрированы 1,2 млн музыкантов, которые имеют от тысячи слушателей. Компания подчеркивает, что выплаты роялти не всегда напрямую идут самим артистам, а распределяются между лейблом, менеджерами, юристами и многими другими.

Ранее стало известно, что Ариана Гранде и Дора стали самыми прослушиваемыми на Spotify в России певицами.