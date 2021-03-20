На актера сериала «След» завели дело после угроз убийством инспектору ВАИ

Источник в правоохранительных органах рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении актера сериала «След» Андрея Лаврова, который угрожал убийством инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник уточнил, что уголовное производство было инициировано по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

«Он отпущен под подписку о невыезде», — добавил источник.

Ранее стало известно, что 44-летнего актера сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечалось, Лавров угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной.

Андрей Лавров известен по сериалу «След», где играет капитана Котова. Также он снимался в таких проектах, как «СОБР», «Балабол», «Кулагин и партнеры» и других.