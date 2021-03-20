Тимати заявил о «закрытии» шоу «Холостяк»

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) заявил о «закрытии» шоу «Холостяк», участником которого он стал в новом восьмом сезоне. Об этом он рассказал в своем Instagram.

В публикации он разместил видео, в котором заявил, что удаляет с YouTube-канала первый выпуск шоу, который вызвал «возмущение и негодование» в соцсетях.

Музыкант также извинился перед зрителями, которые считают неприемлемым такой формат шоу.

«Извините, что таким холостятским форматом я мог задеть столько чувств, привлечь к себе столько внимания», — сказал Тимати.

Кроме того, к посту рэпер прикрепил комментарий, в котором заявил, что «вынужден закрыть проект «Холостяк», отметив, что зрители уже «рассекретили финал».

При этом телеканал ТНТ пока официально не подтвердил слова музыканта.

В октябре 2020 года стало известно, что Тимати стал новым участником проекта «Холостяк». Первый выпуск с его участием появился в сети 14 марта.