BTS попали в Книгу рекордов Гиннесса

Южнокорейская кей-поп-группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса с клипом на песню 2020 года Dynamite, сообщает NME.

Премьера клипа состоялась в августе 2020 года. «Это самый плохо скрываемый секрет в истории. BTS установили рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер на YouTube. Клип Dynamite посмотрели одновременно более трех миллионов зрителей», — рассказали представители книги рекордов в Twitter.

Несмотря на сроки выхода клипа, представителям Книги рекордов Гиннесса необходимо было дождаться официального подтверждения от YouTube о количестве просмотров.

Ранее сообщалось, что по версии американского журнала Time участники южнокорейского бойз-бэнда BTS стали артистами года.

BTS были основаны в 2013 году. В состав группы входит семь музыкантов: RM (лидер коллектива), Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук.