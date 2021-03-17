Любимова заявила, что Минкульт не должен заниматься «Евровидением»

Министр культуры России Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре заявила, что Минкульт не должен заниматься вопросами международного песенного конкурса «Евровидение».

Она подчеркнула, что не считает, что конкурс имеет отношение к культуре. «Изначально и не имел никогда, даже в 60-е. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе», — цитирует Любимову ТАСС.

Кроме того, Любимова не следила за отбором представителя России на конкурсе. «Я дома бываю очень поздно и не могу даже с уверенностью сказать, что знаю результаты «Евровидения», — призналась она.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее прошедшая российский национальный отбор на конкурс певица Манижа пожаловалась на травлю из-за «Евровидения».