Imanbek рассказал о создании получившего «Грэмми» ремикса
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek) рассказал об истории создания ремикса композиции Roses американского рэпера SAINt JHN, за который получил «Грэмми».
По словам Imanbek, трек он написал быстро — за 2,5 часа. «Это было, наверное, больше как эксперимент, это было в процессе обучения написанию музыки, я просто тренировался на разных треках», – цитирует РИА «Новости» интервью музыканта в эфире радио Energy.
Зейкенов уточнил, что в ночь после победы ему около 90 раз позвонили с незнакомых номеров, желая поздравить его. Музыкант не исключает, что пропустил звонок из администрации президента Казахстана. «Я спал в это время, это было в 4.00 по Москве, а в Казахстане это уже 7.00, может быть, (президент) звонил, я просто утром проснулся и начал читать новостные ленты. Я листаю, а там все про меня», – ответил он на вопрос о том, поздравлял ли его президент.
20-летний Иманбек Зейкенов – студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Его ремикс собрал в YouTube больше 145 миллионов просмотров, а также вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.
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