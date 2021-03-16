Тина Тернер попрощалась с фанатами

Певица Тина Тернер в новом документальном фильме на телеканале Sky дала понять, что прощается со своими фанатами, пишет The Sun.

81-летняя артистка ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хочет провести вдали от камер.

Кроме того, Тернер призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, Айком Тернером. «Когда пора перестать гордиться собой? Как медленно отступить? Просто уйти?» — размышляет она.

Вместе с певицей в записи редкого для артистки документального фильма принял участие ее второй супруг, 65-летний Эрвин Бах. «Она сказала, что отправляется в Америку, чтобы попрощаться с американскими поклонниками и завершить карьеру. Я думаю, этот фильм и та премьера — это финал», — признался Бах, имея в виду посвященное Тернер шоу, премьера которого состоялась на Бродвее в 2019 году.

К своему 80-летию Тина Тернер записывала для поклонников видеообращение.