Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи» режиссера Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на кинопремию «Оскар».

В номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» вошли датская картина «Еще по одной», «Лучшие дни» из Гонконга, а также ленты из Румынии («Коллектив»), Боснии и Герцеговины («Куда ты идешь, Аида?») и Туниса («Человек, который продал свою кожу»).

Сюжет фильма Кончаловского разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля — в этом году сроки ее проведения были сдвинуты на несколько месяцев из-за пандемии.