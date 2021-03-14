Мэтт Ривз закончил съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз закончил съемки. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

33-летний Паттинсон станет вторым самым молодым актером, который сыграет этого супергероя на большом экране после Кристиана Бэйла, которому было 31 год, когда состоялась премьера «Бэтмена» в 2005 году.

Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. перенесла премьеру «Бэтмена» с 1 октября 2021 года на 4 марта 2022 года.