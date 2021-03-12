Равшана Куркова стала «королевой воинов» в киберпанк-сериале «Даркнет»

Студия IVI Originals представила первые фото Равшаны Курковой в образе «королевы воинов» цифрового мира в российском киберпанк-сериале «Даркнет».

Ее героиня Мэйли – владелица магазина оружия, работающая в социальной службе и на деньги от продажи оружия помогающая нуждающимся. «Моя героиня – крутая, боевая, с характером, неравнодушная. Образ Мэйли интересный и неоднозначный», — поделилась Куркова.

Съемки восьмисерийного киберпанк-сериала проходят в Санкт-Петербурге. Также в сериале снимаются Анатолий Белый, Павел Деревянко, Артем Ткаченко и др.

«Даркнет» выйдет в онлайн-кинотеатре IVI в 2021 году.

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