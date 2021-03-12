В Google объяснили ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину»
Александра Лисица
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Компания Google объяснила ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину», опубликованный на YouTube.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, доступ к фильму был ограничен из-за демонстрации сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — уточнили в пресс-службе.
В компании также подчеркнули, что видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, поскольку сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.
Ранее сообщалось, что YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» как потенциально шокирующий.
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