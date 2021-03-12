Авторы фильма «Мортал Комбат» показали внешность Кабала

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Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)
Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)
Warner Bros.

Авторы фильма «Мортал Комбат» по популярной игре-файтингу Mortal Kombat опубликовали в Twitter новый постер фильма.

На постере они впервые показали Кабала, члена преступной группировки «Черный Дракон», который ранее в трейлере был показан только со спины.

Кроме того, на постере можно увидеть Скорпиона, Саб-Зиро, Шанг Цзуна, Коул Янга, Соню, Джакса и Милину.

Российская премьера фильма «Мортал Комбат» состоится 8 апреля.

Ранее режиссер «Мортал Комбат» пообещал, что в фильме будет множество жестоких сцен. В России картина выходит с рейтингом «18+», за рубежом — с аналогичным ограничивающим рейтингом R.