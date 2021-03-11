Джонни Депп расследует убийство Notorious B.I.G в трейлере «Города лжи»

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Кадр из фильма «Город Лжи» (2021) Кадр из фильма «Город Лжи» (2021)
Кадр из фильма «Город Лжи» (2021)

Студия Saban Films опубликовала на YouTube трейлер криминальной драмы Брэда Фурмана «Город лжи» с Джонни Деппом и Форестом Уитакером в главных ролях.

По сюжету, Депп играет детектива, двадцать лет расследующего убийство рэпера The Notorious B.I.G. Музыканта убили 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе после церемонии вручения музыкальной премии Soul Train Music Awards.

Фильм был снят в 2017 году, первый трейлер проекта выпустили в 2018 году. По данным СМИ, премьеру фильма пришлось отложить из-за судебных разбирательств вокруг Джонни Деппа.

Премьера «Города лжи» состоится 19 марта. 9 апреля 2021 года фильм выйдет на цифровых площадках.