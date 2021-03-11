Шахназаров объяснил размер заработка актеров

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Режиссер Карен Шахназаров на заседании Делового клуба на Тверской, 2009 год Режиссер Карен Шахназаров на заседании Делового клуба на Тверской, 2009 год
Режиссер Карен Шахназаров на заседании Делового клуба на Тверской, 2009 год
Антон Денисов/РИА «Новости»

Режиссер Карен Шахназаров в новом интервью рассказал о размере заработка актеров.

Так он отреагировал на слова режиссера Никиты Михалкова, указавшего недовольным ситуацией в стране актерам на то, что они получают по 200-300 тыс. руб. в день. «У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день… Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все», — цитирует РИА «Новости» Шахназарова, побеседовавшего с radiokp.ru.

При этом Шахназаров заявил, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.

Ранее Никита Михалков оценил расследование Ксении Собчак о его доходах. В выпуске своей передачи «Бесогон» Михалков приводит отрывки расследования Собчак, где журналистка говорит о крупных суммах, которые были потрачены на ряд его фильмов. При этом, по словам режиссера, из денег на три названных фильма бюджетными являются лишь 22% из-за «закона о господдержке государственного кинематографа».