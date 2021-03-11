Яна Чурикова вступилась за Манижу после критики

Телеведущая Яна Чурикова вступилась за певицу Манижу (Manizha), которая подверглась критике после прохождения национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение».

В Instagram Чурикова обвинила критиков Манижи в мизогинии и национализме. По ее словам, она не увидела в песне Манижи Russian Woman сатиры на русскую женщину. «А увидела правду, где-то вдохновляющую, где-то горькую. И вот потому что горькую — плавно переходим к национальному вопросу», — пишет она.

Чурикова пристыдила тех, что указывает Маниже на ее таджикское происхождение. «Это как хейтить Алсу за то, что она — татарка, а Бурановских бабушек за то, что они — удмуртки. А Киркоров — вообще болгарин! И что?» — размышляет она, напоминая, что в России живут представители более чем 190 национальностей, а Манижа — гражданка России.

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Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее в Госдуме оценили песню Манижи для «Евровидения».