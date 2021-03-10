«Евровидение» опубликовало видео с конкурсной песней Манижи

На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса «Евровидение» появилось видео с записью песни российской участницы музыкального соревнования — певицы Манижи.

Манижа на «Евровидении» исполнит песню Russian Woman. За час после публикации запись собрала несколько десятков тысяч просмотров.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин не понял песню Манижи для «Евровидения».