Noize MC попал в больницу

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) попал в больницу, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Со мной все в порядке: вчера я внезапно решил обновить свою протрузию 10-летней давности, но сейчас уже мне сделали эпидуральный укол, я теперь могу ходить и еду домой», — рассказал он.

Рэпер призвал своих поклонников не волноваться и пообещал жить долго. В комментариях фанаты музыканта пожелали ему выздоравливать.