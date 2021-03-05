Премьера «Лиги справедливости» Снайдера состоится в России одновременно с мировой

Премьера блокбастера о супергероях «Лига справедливости» Зака Снайдера состоится в России одновременно с мировым выходом в прокат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD».

Фильм производства Warner Bros. Pictures и HBO Max выйдет в прокат 18 марта. Как отмечается, релиз фанаты вселенной DC ждали четыре года.

В киноленте играют Бен Аффлек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Рэй Фишер, Эзра Миллер и другие.

Отмечается, что премьеру можно будет посмотреть на российском стриминговом сервисе как в оригинальной озвучке, так и с русским дубляжом.

Ранее в сети появился финальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера.