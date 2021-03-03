Мошенники украли деньги со счета звезды шоу «Comedy Баттл»

У звезды шоу «Comedy Баттл» Сони Медовщиковой украли деньги с банковской карты, сообщает «Пятый канал».

Известно, что инцидент произошел 2 марта. Мошенники позвонили стендаперше и представились сотрудниками банка, заявив о «подозрительных транзакциях» на ее расчетном счету. Медовщикова продиктовала злоумышленникам поступивший на телефон код, и с ее счета списали почти 100 тыс. руб.

Артистка обратилась с заявлением в полицию Москвы. Правоохранители ведут проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что онлайн-мошенница выпросила деньги у сына Валерии.