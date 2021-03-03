Вдовец Легкоступовой ответил на претензии ее детей о наследстве

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в беседе с «Пятым каналом» ответил на претензии детей артистки о наследстве.

Он заявляет, что дети певицы сменили замки, чтобы он не мог попасть в квартиру, а также якобы могли взять его деньги, лежавшие в квартире. Сейчас он проживает в квартире, долей которой владеет. «Вот документ, что я могу проживать на одной четвертой части», — показал соответствующий документ он.

Фирсов также утверждает, что никто из собственников квартиры полгода не платил за коммунальные услуги, а он якобы взял на себя эти затраты. «Здесь было отключено электричество, повторяю, не было воды, тек кран. Были долги порядка 81 тысячи рублей. Я сейчас порядка 120 потратил на то, чтобы здесь жить», — сказал он.

В свою очередь, друг дочери Легкоступовой заявил, что у певицы не было долгов.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года, ей было 54 года. Она скончалась в больнице из-за последствий травмы головы.

Ранее Наталья Штурм заявила, что хочет выкупить квартиру покойной Легкоступовой.