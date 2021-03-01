Фильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат после премьеры

Фильм «Том и Джерри» возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, передает портал kinobusiness.com.

Полнометражная картина по мотивам анимационного сериала о коте, мышонке и их вечном противостоянии собрала в российском прокате 268,3 млн руб.

На втором месте оказался фильм-сказка «Конек-Горбунок» с Антоном Шагиным и Паулиной Андреевой. Он собрал в прокате 230,7 млн руб.

На третьей строчке расположилась отечественная комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым и Елена Лядовой, заработавшая 136 млн руб.

Премьера «Тома и Джерри» в России состоялась 25 февраля.