Госпитализированную народную артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию
Марина Львова
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Госпитализированную накануне народную артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию, об этом сообщает РИА «Новости».
По словам бывшего администратора артистки Галины Горбенко, Лядовой, которую доставили в московскую клиническую больницу №52, стало хуже.
«Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию, но она не на ИВЛ, на кислороде», — сообщила Горбенко.
Накануне стало известно, что Людмилу Лядову госпитализировали с тяжелым течением COVID-19.
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