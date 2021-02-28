Госпитализированную народную артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию

Госпитализированную накануне народную артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию, об этом сообщает РИА «Новости».

По словам бывшего администратора артистки Галины Горбенко, Лядовой, которую доставили в московскую клиническую больницу №52, стало хуже.

«Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию, но она не на ИВЛ, на кислороде», — сообщила Горбенко.

Накануне стало известно, что Людмилу Лядову госпитализировали с тяжелым течением COVID-19.