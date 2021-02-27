Николь Кидман ударили по лицу в оперном театре

Австралийскую актрису Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере. Об этом сообщает Independent.

По словам мужа актрисы Кита Урбана, после спектакля сидевший за парой мужчина ударил Кидман программкой по лицу. Причиной стали их аплодисменты, поскольку в Австралии не принято аплодировать в опере.

Между двумя мужчинами возник конфликт и пришлось вызвать полицию.

Позже Урбан заявил, что никогда не был в оперном театре и не знал, что там не приняты овации.