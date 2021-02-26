Умер главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров

Главный редактор издательства «Молодая Гвардия» Андрей Петров скончался 25 февраля на 62-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу издательства.

Смерти предшествовала тяжелая болезнь. В издательстве подчеркивают, что при Петрове в серии «ЖЗЛ» вышло больше книг, чем за всю ее предыдущую столетнюю историю. «С его поистине легкой руки у «Молодой гвардии» появилось множество новых серий («Живая история: Повседневная жизнь человечества», «Близкое прошлое», библиотека лирической поэзии «Золотой жираф», «Проза века», «Россия и мир»), новых авторов, новых друзей», — рассказывают в «Молодой гвардии».

Петров начал сотрудничать с «Молодой гвардией» внештатно, в 1989 году стал сотрудником редакции историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ, после — заведующим редакцией серии «ЖЗЛ», в 1996 году был назначен главным редактором издательства.

В 2007 году Андрею Петрову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».