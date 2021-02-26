Музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского избили в Москве

В Москве неизвестные избили участника групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, нападение произошло на парковке на Комсомольском проспекте в районе 21.00.

В результате музыкант получил серьезные травмы и был госпитализирован в столичную клинику.

На данный момент проводятся поиски нападавших. Сторона Дитковского подала заявление в полицию.

Александр Дитковский играет на духовых инструментах и с 1992 года является участником группы «Квартал», а с 2003 года — директором музыкального коллектива. При этом он также выступает с группой «Машина времени» в качестве сессионного музыканта с 2004 года. Он также сотрудничал с группами «Сплин», «Би-2», а также музыкантами Земфирой, Валерием Сюткиным, Валерием Меладзе, Николаем Басковым.