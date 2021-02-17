Суд в Петербурге запретил еще одно аниме

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России еще одно аниме, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов.

Запрещенным признано аниме «Аки и Сора», размещенное на сайте AnimeTeatr, указано в сообщении.

20 января петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории России. Эксперты нашли в мультфильмах сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений, которые, по мнению суда, могут нанести вред детской психике.

17 февраля суд в Петербурге признал запрещенными к распространению аниме-сериалы «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах», опубликованные на портале YummyAnime.