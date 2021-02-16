В России выходит сериал «Крепость» о кризисе

В онлайн-кинотеатре START состоится премьера документального сериала «Крепость» о временах кризиса и экономическом чуде России. Генеральным спонсором фильма выступил ПАО Сбербанк.

Сериал рассказывает историю России через призму экономических решений, в его фокусе — люди, повлиявшие на настоящее и будущее нашей страны. Это документальный проект о том, как Алексей Кудрин и другие герои фильма сначала старались удержать от финансового краха Санкт-Петербург, а затем реформировали экономику всей России.

Первый из трех эпизодов будет доступен эксклюзивно на START с 24 февраля. 2-й и 3-й эпизоды сериала «Крепость. История российского кризиса» выйдут 25 и 26 февраля.

Об Алексее Кудрине, как о главном вдохновителе экономических реформ, в сериале «Крепость» рассказывают Герман Греф, Анатолий Чубайс, Рубен Варданян, Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина и другие.

«Это фильм, прежде всего, о том, что кризисы случаются, и они всегда случаются неожиданно. И поэтому надо к ним заранее готовиться. Потому что если к ним не готовиться, то цена для страны может быть в разы выше», — рассказал сам Кудрин.

Фильм был вдохновлен книгой Евгении Письменной «Система Кудрина».