Фестиваль «Дикая мята» объявил даты проведения в 2021 году

Фестиваль «Дикая мята» получил официальное разрешение правительства Тульской области на проведение своих мероприятий в 2021 году в привычном формате, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Дикая мята» пройдет с 18 по 20 июня в селе Бунырево Тульской области. На фестивале выступят коллективы и исполнители Aurora, Bishop Briggs, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Аффинаж, Tequilajazzz, Алена Швец, «дайте танк (!)», «Папин Олимпос», «кис-кис» и др.

Имена некоторых артистов пока держатся в секрете.

Фестиваль проведут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, посетителям обещают обеспечить бесплатные душевые кабины, фонтанчики с питьевой водой и удобную навигацию по палаточному городку.

В 2020 году «Дикая мята» была отменена из-за пандемии коронавируса. Купленные на фестиваль 2020 года билеты будут действительны в 2021 году.