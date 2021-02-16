Фестиваль «Дикая мята» объявил даты проведения в 2021 году

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Выступление группы «The Hatters» на музыкальном фестивале «Дикая мята» в... Выступление группы «The Hatters» на музыкальном фестивале «Дикая мята» в...
Выступление группы «The Hatters» на музыкальном фестивале «Дикая мята» в...
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Фестиваль «Дикая мята» получил официальное разрешение правительства Тульской области на проведение своих мероприятий в 2021 году в привычном формате, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Дикая мята» пройдет с 18 по 20 июня в селе Бунырево Тульской области. На фестивале выступят коллективы и исполнители Aurora, Bishop Briggs, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Аффинаж, Tequilajazzz, Алена Швец, «дайте танк (!)», «Папин Олимпос», «кис-кис» и др. 

Имена некоторых артистов пока держатся в секрете.

Фестиваль проведут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, посетителям обещают обеспечить бесплатные душевые кабины, фонтанчики с питьевой водой и удобную навигацию по палаточному городку. 

В 2020 году «Дикая мята» была отменена из-за пандемии коронавируса. Купленные на фестиваль 2020 года билеты будут действительны в 2021 году.