Отца Ники Минаж насмерть сбила машина
Ника Пикекатлет
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Отца певица Ники Минаж Роберта Маража насмерть сбила машина в США. Об этом сообщает TMZ.
ДТП произошло на пересечении Рослин-роуд и Рафф-авеню в Нью-Йорке в пятницу, 12 февраля, около 18.00 по восточному времени (10.00 по мск). Водитель скрылся с места преступления.
Роберту Маражу было 64 года. Он был доставлен в критическом состоянии в местную больницу, где скончался от полученных травм.
Полиция Нью-Йорка занимается расследованием этого дела, однако оно осложняется из-за неточного описания автомобиля, который сбил Маража.
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