Россияне выбрали лучший фильм о любви

Жители России составили список любимых романтических фильмов. Первое место заняла советская лирическая комедия «Любовь и голуби». Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос портала Superjob.

Стоит отметить, что лента «Любовь и голуби», как и десять лет назад, заняла первое место в предпочтениях россиян, опередив при этом «Титаник», и «Красотку». Фильм режиссера Владимира Меньшова 1984 года выбрали 13% респондентов, за «Титаник» Джеймса Кэмерона проголосовали 10%. Далее в списке следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Опрос, в котором поучаствовали 1,6 тыс. человек из 382 населенных пунктах РФ, проводился 26-29 января.

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