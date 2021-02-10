Серебренников отреагировал на назначение нового худрука «Гоголь-центра»

Готовящийся к сложению полномочий художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников назвал кандидатуру Алексея Аграновича на пост нового худрука самой удачной.

По мнению Серебренникова, Агранович справится с непростой работой. «Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации — это самая удачная кандидатура», — цитирует Серебренникова ТАСС.

Сам Агранович отметил, что в ближайшее время будет помогать театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы. «Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи», — заявил он, добавив, что «Гоголь-центру» важно оставаться «театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе».

Ранее Департамент культуры назначил Алексея Аграновича новым худруком «Гоголь-центра». Кирилл Серебренников возглавлял учреждение культуры с 2012 года, его контракт истекает 25 февраля.