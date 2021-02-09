Посольство РФ в Латвии отреагировало на запрет телеканала «Россия-РТР»

Посольство России в Латвии прокомментировало запрет ретрансляции телеканала «Россия-РТР», введенным Национальным советом по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) на территории республики.

Дипломаты отметили, что НСЭСМИ принял данное решение «в лучших традициях диктатуры».

«Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны», — говорится в заявлении российского диппредставительства, опубликованном в Facebook.

В понедельник, 8 февраля, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) на год запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в стране. Запрет вступит в силу с 15 февраля.