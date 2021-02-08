В Торонто мэр объявил день The Weeknd

В Канаде мэр Торонто Джон Тори объявил о дне канадского исполнителя Эйбела Тесфайе, который известен под псевдонимом The Weeknd. Об этом глава городской администрации написал в своем Twitter.

Он отметил, что гордится тем, что музыкант будет выступать в перерыве в рамках финальной игры чемпиона Национальной футбольной лиги.

Тесфайе стал первым канадцем, который выступает в качестве хедлайнера Супербоула.

Мэр добавил, что многие люди будут наблюдать за этим событием и подбадривать артиста.

«Но мы знаем, что район Скарборо, сообщество которого он продолжает поддерживать, будет шуметь громче всех», — написал Тори.

Ранее новый клип The Weeknd на песню Save your tears собрал 20 млн просмотров на платформе YouTube.